Vandoorne, die show steelt op autosalon, over ambities: “Het zou verkeerd zijn om aan Formule 1 te blijven denken”

Auto- en motorsportOpvallende gast op het autosalon in Brussel vandaag: Stoffel Vandoorne (30). De wereldkampioen Formule E kwam er de nieuwe Gen3-racewagen van zijn nieuwe team DS-Penske voorstellen. Vandoorne sprak bij VTM Nieuws over het nieuwe Formule E-seizoen en een eventuele toekomst in de Formule 1. “Ik denk daar totaal niet aan.”

Voor Stoffel Vandoorne was 2022 een grand cru-jaar, want onze landgenoot kroonde zich in de Formule E tot wereldkampioen. “Het was zeker een van mijn betere jaren”, vertelde hij op het autosalon in Brussel. “Je wordt niet elk jaar wereldkampioen. Ik ben wel heel blij dat het me gelukt is. Maar dit is een nieuw jaar, een nieuw begin bij een nieuw team. We hebben hoge ambities. Hopelijk kunnen we de lijn van vorig jaar doortrekken.”

Vandoorne ruilde Mercedes in voor DS-Penske. Een totaal andere omgeving. “Na vier jaar Mercedes was ik gewoon geraakt aan de manier van werken. Dit is een grote verandering, met heel veel nieuwe mensen en een manier van werken die helemaal anders is. Een nieuwe challenge. We hebben nog heel veel dingen te leren, maar hopelijk kunnen we er het beste van maken. Een nieuwe wereldtitel zou de mooiste beloning zijn, maar we weten nog niet echt waar we staan als team.”

Minieme kans

Naast de Formule E blijft Vandoorne ook nauw verbonden aan de Formule 1, want hij is reserverijder bij Aston Martin. Brandt het F1-vlammetje diep vanbinnen nog? “Ik denk totaal niet aan de Formule 1. Het zou verkeerd zijn van mij om eraan te blijven denken. Ik rijd nu in de Formule E, ben wereldkampioen. Daar ligt mijn focus. Als er een kans komt zal ik het zeker overwegen, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat die kans miniem is.”

