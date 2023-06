Ugo De Wilde (20) werd jongste landgenoot ooit aan start van Le Mans: “Mijn eerste grote droom is binnen”

Zes jaar geleden stond hij in HLN. Wegens jongste autocoureur ooit. Ter wereld. Amper veertien en 230 per uur. Fenomeen. Dit weekend haalt hij 330 per uur. Maar hij brak vooral een record dat ene Jacky Ickx na 54 jaar moet inleveren. “Een droom die werkelijkheid wordt”, zegt Ugo De Wilde, 20 jaar.

Natuurlijk is Jacky Ickx dit weekend in Le Mans, voor de 24 Uren. Hij mocht niet ontbreken op de 100ste editie — hij won er niet minder dan zes keer. Maar hij wil ook eens naast de Oreca LMP2 van team DKR gaan staan, op de startgrid. Achter het stuur zit immers de Brusselaar die hem na 54 jaar onttroont: Ugo De Wilde, 20 jaar en 6 maanden, is nu de jongste Belg ooit aan de start in Le Mans met een prototype — het echte spul.

Het is niet het eerste record dat Ugo breekt. Op zijn 14de was hij de jongste ooit in een echte eenzitter. Ter wereld. Tien maanden later was hij de jongste ooit op het podium in Formule 4. Nog eens vier maanden later de jongste winnaar ooit in die categorie. En vijftien maanden later, net 16 jaar geworden, de jongste winnaar in de geschiedenis van de Formule Renault, een equivalent van de formule 3. Jonger dan illustere voorgangers als Esteban Ocon of Alain Prost.

Test gefnuikt

De Wilde leek vertrokken. De Brusselaar klopte toen jongens als Theo Pourchaire of Victor Martins, Charles Leclerc (broer van) of Jack Doohan: allemaal namen die nu het mooie weer maken in Formule 3 of 2, wachtzaal van de Formule 1. De Australiër Oscar Piastri zit al helemaal in F1, bij McLaren: ook hij moest meermaals onderdoen voor Ugo.

“Maar er komt zo veel bij kijken”, zegt De Wilde. Klopt. ‘Veel’ zoals in: je moet de juiste nationaliteit hebben om opgenomen te worden door de jeugdopleiding van een merk, of opgepikt door een topmanager die commerciële mogelijkheden ziet. En sponsors die je willen steunen. Met veel geld. De Wilde: “Ik schat dat de mensen die mijn carrière begeleiden in al die jaren anderhalf miljoen euro bij elkaar zochten.” En zelfs dat is te weinig om in die opstapklassen bij een topteam binnen te raken, enige manier om richting F1 te evolueren. Autosport is een speciaal wereldje. De Wilde: “In de F3 betaalden mijn sponsors ooit een test bij het absolute topteam. Unieke kans om me aan de juiste mensen te laten zien. Bleek de auto die ze me gaven pas hersteld, en dus niet in orde. Tegen alle afspraken in. Op het moment dat ik voor een toptijd wilde gaan, viel hij stil. Weg kans.” En weg geld.

Mijn eerste grote droom is binnen. Mijn tweede, mijn boterham verdienen als autoracer, zit ook op het juiste spoor...

Natuurlijk droomde De Wilde wel eens van Formule 1. Hij had er de stuurslag voor. Maar dat het er niet van kwam, stemt hem niet bitter. Integendeel. “Ik bouw nu aan een carrière in andere categorieën. Ik won in de States al een koers in LMP3 (de categorie onder die waarin hij dit weekend rijdt, red.), ik rij in de Lamborghini Super Trofeo, en nu Le Mans. Mijn eerste grote droom is binnen. Mijn tweede, mijn boterham verdienen als autoracer, zit ook op het juiste spoor...”

Scheiding

Starten in de 24 Uren van Le Mans is ook zalf voor het leed onderweg. “In 2019 had ik sponsors gevonden om twee jaar in F3 te rijden bij een topteam, tot Covid kwam: alles viel in duigen.” Maar vooral: de stress. Niet alleen voor Ugo zelf, ook voor het gezin waarin hij opgroeide. “Ik ga er liever niet in detail op in, maar mijn ouders zullen mijn debuut in Le Mans niet samen beleven...”

De offers zijn niet helemaal voor niets geweest. “Toen ik in de autosportschool in Le Mans zat, en mijn vrienden in Brussel op de middelbare school, zat ik in de eenzame momenten soms naar buiten te staren: vanuit mijn raam zag je ‘Tertre Rouge’, die legendarische bocht. En vroeg ik me af hoe dat zou voelen, daar met een grote prototype door scheuren...”

Sinds gisteren weet hij het.

