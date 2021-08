Twee piloten mogen ziekenhuis verlaten na grote crash in W Series op Spa-Francorchamps

Formule 1-circuit Spa-Francor­champs ook getroffen door overstro­min­gen

16 juli De zware overstromingen in de provincie Luik hebben ook het racecircuit van Spa-Francorchamps getroffen. De infrastructuur van het circuit is aanzienlijk beschadigd, meldt woordvoerster Séverine Cirlande in een verklaring.