Toto Wolff haalt in F1-docu nog eens uit: “Teammanager Red Bull heeft wedstrijdleider Masi gemanipuleerd”

Formule 1Nog maar eens een uithaal. En allesbehalve zeker dat het zijn laatste is. Toto Wolff is bijna drie maanden na de WK-ontknoping nog steeds niet over de ontgoocheling heen. Ditmaal richt hij zijn pijlen op Jonathan Wheatley, de teammanager van Red Bull. Die zou er het voorbije seizoen een ‘bromance’ op nagehouden hebben met de onlangs ontslagen wedstrijdleider Michael Masi. Daarnaast toont Wolff toch ook medelijden voor Verstappen.

Masi was de spilfiguur op die beruchte 13de december in Abu Dhabi. Het was de Australiër die bepaalde dat de safety car voorafgaand aan de laatste ronde naar binnen moest. Ook werden de auto’s tussen Hamilton en Verstappen voorbij gelaten zodat Lewis Hamilton in ronde 58 een op voorhand quasi verloren gevecht streed. Op zijn verse banden ging de wereldtitel naar Verstappen.

Dat sloeg er bijzonder diep in bij Mercedes en Wolff, die net als Wheatley nochtans constant in het oortje van Masi aan het roepen was (zie dit audiofragment). In een tweedelige documentaire van Sky Sports (zondagavond om 20 uur te bekijken), getiteld ‘Duel: Hamilton vs Verstappen’ haalt Wolff uit naar Wheatley. “Hij heeft zijn werk gedaan. Wheatley heeft Masi weten te manipuleren. Niet alleen in Abu Dhabi, maar ook daarvoor. Max is hem waarschijnlijk een hoop verschuldigd”, stelt Wolff.

Quote Ik heb wel een beetje medelijden met Max. Hij verdient het kampioen­schap, maar iedereen praat alleen maar over Abu Dhabi. Toto Wolff

Met dat manipuleren duidt Wolff naar eigen zeggen op verschillende gebeurtenissen, maar toch vooral op de slotronde in Abu Dhabi. “Het was net als een voetbalwedstrijd waarin wij 1-0 voor stonden, maar de scheidsrechter ineens zei: ‘Nu is het weer 0-0 en gaan we voor de golden goal. Wie nu als eerste scoort, wint en oh ja, we spelen ook zonder schoenen.’” Het toont dat de wonde om het mislopen van de titel nog steeds groot is bij Wolff, die naar eigen zeggen wel door moet en de blik op 2022 heeft gericht. “Ik heb wel een beetje medelijden met Max. Hij verdient het kampioenschap, maar iedereen praat alleen maar over Abu Dhabi.”

Uiteindelijk moest Masi na een wekenlang spierballengevecht toch vertrekken, tot genoegen van Wolff. “Ik heb niet meer met hem gesproken en dat wil ik ook nooit meer doen. Zijn beslissingen waren fout en ik weet zeker dat hij er spijt van heeft. De FIA had eerder moeten zien dat er een probleem was. Een probleem met de structuur en een probleem qua personen”, zo besluit hij.

