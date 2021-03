Top Gear-gezicht Sabine Schmitz (51) overleden aan de gevolgen van kanker

Sabine Schmitz hield aan haar racecapaciteiten de bijnaam ‘Koningin van de Nürnburgring’ over. In 2004 werd ze wereldberoemd door een straffe stoot in Top Gear. Presentator Jeremy Clarkson reed de Nürnburgring met een Jaguar in een tijd van 9'59". Schmitz was niet onder de indruk en zei dat ze die tijd zelfs met een bestelbusje kon verbeteren. Uiteindelijk verpulverde de Duitse de tijd van Clarkson: met dezelfde Jaguar liet ze een tijd van 9'12" noteren.

Van mei 2016 tot 2020 presenteerde ze het populaire televisieprogramma, maar sinds eind 2017 was ze verwikkeld in een strijd met kanker. In juli vorig jaar vertelde ze in een Facebook-post dat haar toestand een tijdje beter was, maar sinds de coronapandemie weer verslechterd was. Gisteren verloor ze de strijd met de ziekte op 51-jarige leeftijd.