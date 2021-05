Tom Boonen wint race in de Supercar Challenge op de Hockenheimring

Deldiche Racing neemt dit weekend deel aan twee wedstrijden van 60 minuten in het kader van de Supercar Challenge, één van de meest vooraanstaande kampioenschappen in de Benelux en dat met maar liefst drie Norma M20FC. Het kampioenschap biedt al jaren een mix van prototypes, GT-wagens en toerwagens en staat steeds garant voor mooie startvelden. Later dit seizoen zien we de Supercar Challenge ook in ons land, zowel in Zolder als op Spa-Francorchamps.