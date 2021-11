Tom Boonen vult ook prijzenkast in de autosport: “Het ultieme doel is Le Mans, en ik denk wel dat dat haalbaar is”

Formule 1 Verstappen houdt Hamilton af na nagelbij­ter in de Verenigde Staten: “We gingen voor een agressieve strategie”

Max Verstappen heeft de GP van de Verenigde Staten in Texas gewonnen. De Nederlander hield in een spannende wedstrijd met wisselende kansen nipt Lewis Hamilton af. Verstappen vergroot zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Sergio Perez mocht als tweede Red Bull mee het podium op.

25 oktober