Tom Boonen vult ook prijzenkast in de autosport: “De ruimte vinden die er soms niet is, dat krijg je echt wel mee van de koers”

AutosportDrie keer de Ronde van Vlaanderen. Vier keer Parijs-Roubaix. Een regenboogtrui. En nu ook een tweede overwinning in de Supercar Challenge. In het wielrennen moest Tom Boonen (41) het vooral hebben van ééndagskoersen, maar in de auto gaat hij ook voor de eindklassementen. “Als sprinter kan ik rustig blijven als je met 40 auto’s naar die eerste bocht vliegt na de start.”