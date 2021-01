Thierry Neuville zet copiloot Gilsoul aan de deur vlak voor nieuw rallyseizoen

“Ik wil Nicolas Gilsoul bedanken voor de tien jaar samen en voor de fantastische herinneringen”, tweette Neuville. De aankondiging is verrassend aangezien Neuville en Gilsoul volop aan het verkennen waren voor de rally van Monte Carlo, die volgende week donderdag het nieuwe WRC-seizoen opent.

“Dit was zijn keuze”, reageerde Gilsoul op Twitter. “We hebben samen prachtige avonturen beleefd. En we zullen er nog beleven, maar jammer genoeg apart.”

Nicolas Gilsoul was sinds 2012 de copiloot van Thierry Neuville in het WRC-kampioenschap. Het duo won 13 rally’s, waaronder de Monte Carlo vorig jaar. Ze stonden 43 keer op het podium. Martijn Wijdaeghe was al in meerdere WRC-categorieën actief. In 2019 was hij in de WRC2 copiloot van Guillaume de Mevius.

Volledig scherm Martijn Wydaeghe, nieuwe co-piloot Thierry Neuville. © Hans Verbeke

Monte Carlo

Volgende week donderdag gaat met de Monte Carlo dus een nieuw seizoen van het WK rally van start. Een seizoen met in augustus een Belgische rally en met Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) opnieuw op het hoogste niveau. Vorig jaar won Neuville de Monte Carlo. Ook dit jaar is dat zijn ambitie, al beseft hij dat de Monte Carlo een wedstrijd is waar je vooral wil finishen om zo goed aan je seizoen te beginnen.

Tussen de rally van Monza, de slotwedstrijd van het WRC 2020, en de Monte Carlo liggen slechts 52 dagen. Veel rust hebben de WK-rijders niet gehad. “Ik heb een beetje tijd gehad om de batterijen op te laden, maar in vergelijking met de vorige jaren is dat veel minder dan we gewoon zijn. Het was vooral een afwisseling van vrije tijd en toch al beginnen toewerken naar de Monte Carlo. Enkele dagen na afloop van de rally van Monza zijn we al beginnen testen. In Monza ben ik in de fout gegaan, waarna de wagen stilviel in een plas. Ik ben uitgestapt en heb het achter me gelaten”, zegt Thierry Neuville.

Volledig scherm © Photo News

Sinds 2012 is de Monte Carlo de eerste wedstrijd van het seizoen. In vergelijking met de voorbije jaren zal de rally er anders uitzien. Enerzijds vanwege de heersende gezondheidscrisis, anderzijds vanwege de impact van storm Alex die lelijk huishield in het departement Alpes Maritimes.

“We zijn volop bezig met de voorbereidingen en gaan ervan uit dat de rally ook daadwerkelijk zal doorgaan. Maar zekerheid heb je in deze tijden nooit”, stelt Neuville. “Vorig jaar won ik deze wedstrijd voor het eerst en uiteraard wil ik dit jaar opnieuw winnen. Het is mijn ambitie om tot het einde van de rally mee te strijden voor de overwinning. De testen in aanloop naar de rally zijn alvast goed verlopen. We zijn er klaar voor. Maar de Monte Carlo is een wedstrijd waarin je vooral moet finishen om je seizoen goed te beginnen. Het heeft de voorbije dagen veel gesneeuwd in Gap en omstreken. Welke impact dat zal hebben op het parcours kan ik pas na de verkenningen zeggen, maar dat er sneeuw zal zijn lijkt vast te staan.”