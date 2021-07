Thierry Neuville wordt derde in rally van Estland, 20-jarige Rovanperä is jongste winnaar ooit van een WRC-manche

Neuville kende nog een uitstekende dag op het snelle parcours in Estland. Hij begon met een tweede plaats in de 19e klassementsproef. In de 20e en 21e rit was hij telkens de snelste, gevolgd door opnieuw een tweede (22e rit) en eerste plaats (23e rit). De Oostkantonner liep wel een tijdstraf van tien seconden op omdat hij een minuut te laat aan de start kwam. Hij herstelde zich in de Power Stage, waarin hij als tweede eindigde. Dat levert hem vier extra punten op in de WK-tussenstand.

Daarin blijft Ogier op kop met 148 punten, voor zijn ploegmakker Elfyn Evans (111). Neuville is nog steeds derde met 96 punten. De volgende WK-rally is de Rally van Ieper, de eerste WK-manche ooit in het rally in België.

Thierry Neuville: “Hebben gedaan wat we konden”

“We hebben gedaan wat we konden dit weekend”, sprak Neuville na afloop. “Het was een moeilijke zondag met verschillende technische problemen en het was over het algemeen een lang en zwaar weekend voor ons, met 24 moeilijke ritten. Ons belangrijkste doel vooraf was om onze dichtste rivalen, Sébastien (Ogier, red.) en Elfyn (Evans, red.) achter ons te houden. En dat is gelukt. Het was niet genoeg om helemaal terug te komen in de WK-stand, maar we staan toch al iets dichter. En vanuit het teamperspectief bekeken hebben we toch twee wagens op het podium, dat is positief om mee te nemen. Ik kijk nu uit naar de rally van Ieper in België, mijn thuisrally.”