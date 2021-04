Thierry Neuville wint Rally van Sanremo

Nog voor de rally goed en wel gestart was keek Ott Tänak al tegen een achterstand aan. Net voor de start stak er een probleem de kop op, waardoor de Est zich een minuut te laat aan de start aanbood, wat hem tien seconden straftijd kostte. Tänak won wel de eerste twee ritten, de derde was voor Neuville. Op zijn beurt kreeg Neuville tien seconden straftijd nadat er een probleem was met een ventiel van een band. Na de reparatie kwam ook Neuville één minuut te laat aan de start. Ook in de tweede ronde van drie ritten won Tänak twee ritten en Neuville één. Neuville kwam evenwel aan de leiding nadat hij in de zesde rit 6.2 sneller was dan Tänak.