Thierry Neuville steekt eindzege op zak in Rally van Japan

RallyThierry Neuville heeft zijn tweede zege van het seizoen beet. De 34-jarige Belg van Hyundai i20 N Rally1 verzekerde zich zondagnamiddag (lokale tijd) van de eindzege in de rally van Japan, de laatste manche van het seizoen. Het is voor Neuville de zeventiende rallyzege uit zijn loopbaan en de tweede van dit jaar na die in Griekenland.

De slotdag van de Rally van Japan zou voor het nodige drama zorgen en zo geschiedde. Bij aanvang van de dag moest een bandenkeuze gemaakt worden voor alle vijf de ritten. Dat het zou gaan regenen was bijna een certitude. De vraag was alleen wanneer. Bij Toyota dachten ze daar anders over terwijl Hyundai wel regen verwachtte en zijn bandenkeuze aanpaste.

Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) begon de slotdag met de snelste tijd waardoor hij tot op 0.6 sec naderde van Neuville. In de volgende rit ging de Welshman in de fout en had Neuville plotseling meer dan één minuut voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak. Elfyn Evans zakte naar de vierde plaats en moest zo zijn teamgenoot Katsuta laten voorgaan.

Volledig scherm Thierry Neuville © ANP / EPA

Met nog twee ritten te rijden begon het te regenen. Craig Breen reed de snelste tijd en was daarbij 8.5 sec sneller dan Ogier die aan de finish. Neuville reed de vijfde tijd in de regen en bleef onbedreigd leider. In de powerstage drong de Belg niet meer aan. Met een voorsprong van 1:11.1 op afscheidnemend teamgenoot Ott Tänak won Neuville zijn tweede rally van het seizoen, zijn zeventiende in zijn carrière. De Belg sluit met een zege een moeilijk en wispelturig seizoen af. Neuville beëindigt het WRC 2022 als derde na wereldkampioen Rovanperä en vicewereldkampioen Ott Tänak van wie nog niet geweten is of en waar hij volgend jaar zal rijden. In eigen land eindigde Takamoto Katsuta op de derde plaats en hij bracht zo de Japanse rallyfans in extase.

De man die voor dé stunt zorgde was een andere Belg, Grégoire Munster. In de regen reed de piloot met ook de Luxemburgse nationaliteit in de voorlaatste rit naar de zesde tijd algemeen. Met de juiste bandenkeuze reed hij zijn concurrenten in WRC2 helemaal naar huis en pakte hij de leiding in WRC2 en WRC2 Junior. In de powerstage pitste Munster er nog een zesde tijd uit. Samen met zijn copiloot Louis Louka eindigde hij als zevende algemeen en won hij WRC2 en WRC2 Junior.

Met een dubbele Belgische zege in Japan wordt het WRC 2022 afgerond. De kalender van volgend jaar is nog niet bekend. Wel is geweten dat de Monte Carlo op 19 januari van start gaat. De voorbije jaren was de Monte Carlo de openingswedstrijd van het WK-rally.

Volledig scherm De wagen van Grégoire Munster. © Photo News