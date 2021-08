Thierry Neuville schenkt 20.000 euro voor hulp aan slachtoffers overstromingen

Rally Neuville wint eerste Belgische WK-rally: “Fantas­tisch voor eigen publiek”

15 augustus Van start tot finish dominant in eigen land. De allereerste WK-rally in België werd meteen ook zowat de beste rally ooit voor Thierry Neuville. Voor onze landgenoot is het de eerste zege sinds de Monte-Carlo 2020 en uiteraard ook de eerste overwinning met zijn nieuwe corijder, de Vlaming Martijn Wydaeghe. In hun Hyundai i20 WRC gingen ze hun teamgenoten Craig Breen en Paul Nagle vooraf.