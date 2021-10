Thierry Neuville leidt in rally van Spanje

RallyThierry Neuville leidt na de eerste wedstrijddag in de rally van Spanje. In zijn Hyundai i20 Coupé WRC won hij drie ritten op rij. Hij heeft een minieme voorsprong van 0.7 seconden op Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), WK-leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 19.4 seconden.

Elfyn Evans nam vanochtend een geweldige start en maakte vooral in de openingsrit indruk. De Welshman won drie ritten op rij, terwijl Thierry Neuville halfweg de dag toch al tegen een achterstand van 7.9 seconden aankeek. Neuville worstelde met zijn wagen en klaagde over onderstuur.

In de namiddag beschikte de Belg over een betere wagen en reed hij drie snelste tijden op rij. Vooral in de tweede rit haalde Neuville uit en was hij op zijn beurt 7.9 seconden sneller dan Evans die de leiding moest afstaan. Met een voorsprong van 0.3 seconden begon Neuville aan de slotrit waarin hij nog eens 0.4 seconden sneller was dan Evans en de dag als leider afsloot.

“Deze namiddag is de wagen een pak beter,” zei Neuville. “Vooral nu de weg er vuiler bij ligt als vanochtend komt de Hyundai meer tot zijn recht. Ik voel me een pak comfortabeler in vergelijking met vanochtend. Ik kijk met vertrouwen uit naar morgen. De ritten hebben een ander profiel en zijn veel vloeiender. Het wordt opnieuw een spannende strijd met Elfyn die deze ochtend uitpakte met een kanontijd. Hij was wakker, wij sliepen nog een beetje. Maar nu doen we helemaal mee.”

De kansen van Elfyn Evans op een eerste wereldtitel hingen ook heel even aan een zijden draadje. Evans slipte vroeg in de tweede rit maar kon door een geweldige reflex nog corrigeren en zijn wagen toch op de baan houden. De Welshman zal morgen weer de aanvalsklok luiden en proberen zijn leidersplaats te heroveren om zoveel mogelijk punten goed te maken op Sébastien Ogier die de dag als derde eindigde.

“Ik had vandaag niet genoeg vertrouwen in de wagen om echt te pushen”, aldus de Fransman. Als Evans zondag voor Ogier eindigt, blijft hij in de running voor de wereldtitel en wordt valt de beslissing in de afsluitende rally van Monza halfweg november. Als Ogier zondag zes punten meer scoort dan Evans, dan is zijn achtste wereldtitel in negen jaar tijd een feit.

Twee toprijders haalden het einde van de eerste dag niet. De Japanner Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) botste in de openingsrit tegen de vangrail en moest opgeven. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) dook in de namiddag te snel in een bocht waarna hij tegen een boomstronk gleed en zijn Hyundai beschadigde. Exit Tänak.

Morgen wacht de rijders opnieuw twee lussen van drie klassementsritten. De dag wordt afgesloten met een korte rit in het stadscentrum van Salou. De rally van Spanje eindigt zondagnamiddag.