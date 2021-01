Thierry Neuville geniet van ritwinst in rally van Monte Carlo met nieuwe corijder na “lastige en uitdagende dag”

De rijders kregen zaterdagochtend te maken met de klassieke Monte Carlo omstandigheden: sneeuw en ijzel. Voor Neuville werd het een ochtend op twee snelheden. “Dit was opnieuw een lastige en uitdagende dag”, zegt Thierry Neuville. “De start vanochtend was best moeilijk. Ik voelde me niet comfortabel in de wagen en raakte niet in mijn ritme. In de tweede rit ging het een pak beter. Ik probeerde zo efficiënt mogelijk te zijn, ging altijd op zoek naar grip en probeerde vooral om zuiver te rijden. Halfweg de etappe was er een stuk waar ik meer grip had en echt kon pushen.”