Tanäk leidt, Neuville rukt op naar derde plaats, Ogier crasht

RallyOtt Tänak is ook leider na de tweede dag in de Arctic Rally, de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap. De Est won zaterdag drie ritten en heeft in de stand 24.1 voor op de Fin Kalle Rovanperä. Thierry Neuville is na een sterke zaterdagnamiddag opgeschoven naar de derde plaats, op 25.9 van Tänak en slechts 1.8 van Rovanperä. Wereldkampioen Sébastien Ogier gleed in de laatste bocht van de laatste klassementsrit in een sneeuwmuur en verloor net geen twintig minuten.

Nadat hij zaterdagvoormiddag twee ritten won, was Tänak zaterdagnamiddag ook de snelste tijdens de tweede doortocht op Mustalampi. Tänak eiste iets te veel van zijn banden waardoor hij in de laatste rit van de dag aanzienlijk wat tijd zou verliezen op Neuville, die een kanontijd neerzette. De Belg was 12.3 sneller dan Tänak en 13.1 sneller dan Rovanperä.

In één rit maakte Neuville bijna zijn volledige achterstand goed op Rovanperä, die zaterdagochtend ten nadele van Craig Breen was opgeschoven naar de tweede plaats. Neuville was zaterdagnamiddag op zijn beurt eveneens voorbij zijn Ierse teamgenoot gegaan en besloot de dag als derde. “Dit was een heel goede rit”, glunderde Neuville. “In het begin heb ik de banden weten te sparen door zuiver te rijden. Nu de communicatie met Martijn beter verloopt, kan ik ook pushen zonder fouten te maken. Maar het moet nog beter.”

Ogier was in die laatste rit op weg naar een snelle tijd, tot hij in de laatste bocht in een sneeuwmuur slipte. Omdat er geen publiek op de klassementsritten is toegelaten stond Ogier er alleen voor. Na net geen twintig minuten graven slaagde hij erin om zijn wagen uit de sneeuw te bevrijden. “De banden waren totaal versleten, waardoor ik een beetje te wijd gleed en in een sneeuwmuur terechtkwam. Jammer, dit is een rally om snel te vergeten”, reageerde de Fransman.

Zijn landgenoot Adrien Fourmaux en diens Belgische copiloot Renaud Jamoul gingen in de zesde klassementsrit van de dag in de fout en kwamen vast te zitten in de sneeuw. In hun klasse deelt Esapekka Lappi de lakens uit. De Fin is opgeschoven naar de tiende plaats algemeen . In de WRC2 bedraagt het verschil met zijn eerste achtervolger, de Noor Andreas Mikkelsen al 49.8.

Op zondag is er de dubbele doortocht op Aittajärvi, een rit van 22,47 kilometer. De Arctic Rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u15.