Suspense in Brazilië: dreigt diskwalificatie voor Hamilton? Verstappen wordt ook op het matje geroepen

In het kort lijkt het erop neer te komen dat de DRS van Hamiltons W12 in de kwalificatie verder open ging dan volgens de regels is toegestaan. Mochten de stewards ook tot deze conclusie komen, dan lijkt het erop dat Hamilton uit de uitslag van de kwalificatie, die hij won, wordt gehaald en dus achteraan óf vanuit de pitstraat moet beginnen in de sprintrace. Daar komt nog bij dat de nummer 2 uit het WK voor de race van zondag al vijf plekken naar achteren gaat op de grid door het verwisselen van zijn verbrandingsmotor, dus nog een extra straf kan desastreus zijn voor zijn kansen op een achtste wereldtitel.

Met de DRS (drag reduction system) kunnen de Formule 1-coureurs hun achtervleugel openklappen voor extra snelheid op de rechte stukken. Dit systeem wordt gebruikt bij inhaalmanoeuvres tijdens de race, maar dus ook in de kwalificatie. Een zitting met Mercedes over de vermeende overtreding is uitgesteld tot zaterdag (vandaag, red.): de stewards lieten weten in afwachting te zijn van verder bewijs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In navolging van Hamilton moet ook Verstappen zich melden bij de stewards van de Formule 1. De Nederlander van Red Bull wordt op het matje geroepen omdat hij bij de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië ook de regels van FIA zou hebben overtreden. Om wat voor overtreding het precies gaat, is niet duidelijk. De stewards hebben het over de toegangsregels voor de zone waar de bolides na de kwalificatieraces worden gestald.

Verstappen werd in de kwalificatie tweede achter zijn titelrivaal. Op een video die circuleert op sociale media is te zien dat de Nederlander na afloop van de race de achtervleugel van Hamiltons bolide bekijkt en die even aanraakt. Of de F1-stewards de WK-leider daarom hebben opgeroepen is niet duidelijk. Verstappen moet zich om half twee ‘s middags Belgische tijd melden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Grote Prijs van Brazilië is de derde grand prix van dit seizoen met een sprintrace. Het format is bedoeld om meer spanning in de Formule 1 te brengen. In de sprintrace verdient de winnaar 3 punten voor het kampioenschap, de nummer twee krijgt 2 punten en de nummer drie 1 punt. De uitslag bepaalt tevens de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © Photo News