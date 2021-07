Stoffel Vandoorne schuift zes plaatsen op en rijdt nog eens in de punten in ePrix van Londen

Rally Sordo blijft aan de leiding in Rally van Portugal - Neuville tweede

21 mei Ook na de tweede lus van drie klassementsritten blijft Hyundai de plak zwaaien in Portugal. De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) leidt nog steeds de rally en heeft een voorsprong van 8,2 seconden op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) die over Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) naar de tweede plaats gewipt is. Tänak volgt als derde op 9,3 seconden. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft deze namiddag één plaats goedgemaakt en is nu zevende.