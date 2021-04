Stoffel Vandoorne pakt revanche en wint tweede e-Prix in Rome: “Weekend vol emoties”

Formule EStoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) heeft de tweede e-Prix van Rome, de vierde manche in het WK Formule E, op zijn naam geschreven. De West-Vlaming, die vanaf de vierde positie was gestart, haalde het met 0.666 voor de Brit Alexander Sims (Mahindra Racing) en de Duitser Pascal Wehrlein (Porsche), derde op 2.346.

Vandoorne nam zo revanche voor zijn crash van zaterdag. Hij pakte toen de polepositie maar ging tijdens de race van de baan en moest opgeven. Voor de 29-jarige Vandoorne is het zijn tweede zege in de Formule E. Vorig jaar won hij een race in Berlijn.

In de tussenstand rukt Vandoorne op naar de vierde plaats met 33 punten. De Brit Sam Bird (Jaguar), die zondag opgaf, blijft leider met 43 punten. Het kampioenschap gaat over twee weken verder in het Spaanse Valencia.

Vandoorne: “Weekend vol emoties”

“Dit doet goed, zeker na wat er gisteren is gebeurd”, verwees hij naar zijn crash van zaterdag. “Ik had vertrouwen in de wagen, haalde in wanneer het kon en het team paste een uitstekende aanvalsstrategie toe. Daardoor kon ik het verschil met Alex Sims (tweede, red) vasthouden.”

Zeven minuten voor het einde van de race kwam de safety car een tweede keer de baan op. “Je weet dan nooit waar je je kan aan verwachten. Ik had nog mijn ‘fan boost’ achter de hand die ik in de slotronde heb gebruikt om mijn positie te verdedigen. Het was niet gemakkelijk nadat ik even in een bepaalde comfortzone had rondgereden, maar ik moest gewoon scherp blijven en geen fouten maken. Het was een weekend vol emoties met de Super Pole en de ontgoochelende wedstrijd van gisteren, maar uiteindelijk voelt het super om nu te winnen.”

