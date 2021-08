Spectaculaire beelden: grote crash in W Series op Spa-Francorchamps, twee pilotes naar het ziekenhuis

Auto- en motorsport Belgische rolstoelpa­tiënt Nigel Bailly neemt deel aan 24 uur van Le Mans: “Hier droom ik al jaren van”

20 augustus Morgen gaat in Frankrijk de 24 uur van Le Mans van start. Een opvallende deelnemer uit Belgische hoek is Nigel Bailly (31). Bailly is al sinds z’n 14de verlamd in het onderlichaam. Onze landgenoot deelt de wagen met de Japanner Takuma Aoki (47), die met dezelfde handicap kampt.