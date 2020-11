Spa Rally uitgesteld tot 2021, abrupt einde aan BK rally

De beslissing om de Spa Rally voor een tweede keer dit jaar uit te stellen werd genomen in overleg met Sophie Delettre, burgemeester van Spa, en Hervé Jamar, provinciegouverneur van Luik. Na evaluatie van de huidige gezondheidssituatie en de analyse van de voorwaarden nodig om de wedstrijd in alle veiligheid te kunnen organiseren, werd besloten om de Spa Rally niet te laten doorgaan. Ondanks het feit dat de organisatie in de steigers stond, is het houden van een evenement van deze omvang in de huidige context moeilijk verdedigbaar.

“Ondanks het uitstekende werk en het professionalisme van de mensen van DG Sport, die ik bij deze wil danken en steunen, zie ik me verplicht om een uitstel van de Spa Rally te vragen”, zegt Sophie Delettre, burgemeester van Spa. “De huidige gezondheidscrisis, met alle bijhorende gevaren, zet me tot grote voorzichtigheid aan. Ik kan u verzekeren dat deze huidige situatie, die een impact heeft op alle aspecten van ons leven, me intriest maakt. Toerisme, cultuur en gemotoriseerde sporten maken deel uit van het DNA van onze stad, en ik hoop van ganser harte dat we na deze tweede golf van de epidemie ons normale leven op een serene wijze opnieuw kunnen opnemen. Er rest ons niet veel meer dan nog even op de tanden te bijten, tot we opnieuw aan de slag kunnen gaan.”

“We zijn ontzettend ontgoocheld dat we, net zoals in maart, de Spa Rally opnieuw moeten uitstellen”, zegt organisator Christian Jupsin. “Alles was aanwezig om van deze editie een topper te maken. Ik wens dan ook ons hele team te bedanken en te eren, want ondanks dit lastige jaar hebben ze onberispelijk werk afgeleverd en bleven ze er tot het eind in geloven. Ik wens ook de stad Spa en de andere gemeentes langs het parcours te bedanken, net zoals onze sponsors, het circuit van Spa-Francorchamps, de Royal Automobile Club of Belgium, de promotor van het Belgian Rally Championship, de AMC Sankt Vith, en ook Eurosport Events, promotor van het FIA European Rally Championship, voor de steun en het vertrouwen dat ze ons gaven. Ook de mensen die aan de slag gaan in de autosport zijn in mijn gedachten. Teams, rijders, ingenieurs, freelance mecaniciens en sponsors. Allemaal worden ze door deze maatregel getroffen, want dit uitstel zal zware economische gevolgen hebben. Er rest ons niet veel meer dan de pagina van dit vervloekte jaar 2020 om te slaan, ons met al onze energie toe te leggen op een comeback en in 2021 een nog aantrekkelijker evenement voor te leggen. Na regen komt er altijd zonneschijn, toch?”

De nieuwe datum van de Spa Rally is nog niet vastgelegd, die zal binnen afzienbare tijd worden bekendgemaakt. Op deze manier komt er een abrupt einde aan het BK Rally 2020. Met de rally van Haspengouw en de Aarova Rally werden uiteindelijk slechts twee BK-manches georganiseerd.