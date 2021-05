Sergio Pérez zet snelste tijd neer in eerste vrije oefenritten in Monaco

Autosport Na de commotie rond Belgisch racetalent (18) dat met 300 km/u over E17 scheurde: “Amaury zat niet achter stuur”

25 maart Het 18-jarige Belgische racetalent Amaury Cordeel, die in mei zijn debuut maakt in de Formule 3, heeft op de populaire video-app TikTok beelden geplaatst waarop te zien is hoe een wagen met 300 kilometer per uur over de E17 rijdt. “Maar hij zat niet zelf achter het stuur”, zegt zijn manager Philip Goedtkindt.