Sébastien Ogier doet toch verder: “Wil volgend jaar nog één keer meedoen voor wereldtitel”

Formule 1 Hamilton evenaart Schumacher met zevende wereldti­tel en zet kers op de taart met zege in Turkije

15 november Lewis Hamilton heeft opnieuw geschiedenis geschreven in de Formule 1. De Brit van Mercedes stak in de Grote Prijs van Turkije z’n zevende wereldtitel op zak en evenaarde zo het record van Michael Schumacher. Als kers op de taart pakte Hamilton ook nog de dagzege, nadat hij als zesde uit de startblokken geschoten was. Sergio Pérez en Sebastian Vettel mochten mee op het podium.