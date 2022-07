REPORTAGE. “Zonder bodyguards verpletteren ze hem”: een unieke blik achter schermen bij Belgische raceploeg WRT en uithangbord Valentino Rossi

Autosport “Ik snap dat ze mij eerst een pipo vonden”: Koen Wauters en Tom Boonen dit weekend tegenover elkaar in Zolder

Een zanger en een ex-coureur, maar autoracen is hun lang leven. Dit weekend staan ze tegenover mekaar in de Porsche Carrera Cup in Zolder. Koen Wauters (54) en Tom Boonen (41) over hun passie: knallen aan 270 kilometer per uur en toch moeten vechten om niet in slaap te vallen. “Met elk kind rijd je een seconde trager, hadden ze mij gezegd. Wel, ik heb nog nooit zo rap gereden als na de geboorte van mijn dochter.”

11 juni