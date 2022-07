REPORTAGE. Rossi-gekte en unieke blik achter schermen bij Belgische raceploeg WRT in 24 Uren Spa: “Zonder bodyguards verpletteren ze Valentino”

Motorsport Net voor deze op één na dodelijk­ste editie ooit hanteerde ‘Isle of Man TT’ nieuw systeem voor veiligheid: “We begrijpen dat dit onbegrijpe­lijk is”

De Isle of Man TT 2022 zindert na. Een honderdtal nieuwe veiligheidsmaatregelen (de belangrijkste hebben we in een kader onderaan toegevoegd) werd er ingevoerd om niet langer hoeven te spreken van een dodentol, of het gemiddelde van 2,5 op z’n minst toch in te perken. Maar met vijf slachtoffers werd deze editie net de op één na dodelijkste ooit. Alleen in 1970 viel er nog één dode meer. “Totaal onaanvaardbaar”, vindt motospecialist Liam Beckett. “Er mag dan wel een nieuw systeem voor de veiligheid actief zijn, veilig zal het nooit worden op Man. En net daaruit halen de deelnemers hun ultieme kick.”

13 juni