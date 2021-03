Rallylegende Loeb stopt samenwerking met copiloot Elena, die ongemeen hard uithaalt: “Het is één grote rotzooi!”

Iets meer dan twee maanden na de tegenvallende Dakar van Sébastien Loeb en Daniel Elena krijgt die laatste dinsdagvoormiddag te horen dat hij ontslagen is. Na 23 jaar lief en leed en menige wagens gedeeld te hebben komt er abrupt een einde aan de succesvolste samenwerking in de autosport.

De videoboodschap van Elena begint met een opsomming van de successen die hij samen met Loeb behaalde, om het dan te hebben over de overstap naar hun nieuwe team. “BRX, Prodrive? Het is één grote rotzooi!”, zegt Elena. “Ik werd vandaag om 11u45 door Sébastien opgebeld met de boodschap dat hij in de volgende Dakar zonder mij zou starten. Prodrive had dat beslist, omdat ze vonden dat ik mijn werk niet deed, dat ik niet genoeg gemotiveerd was, dat ik te weinig ervaring had en dat ik te veel navigatiefouten maakte.”

Volledig scherm Loeb (R) met copiloot Elena. © afp

Elena vervolgt zijn uiteenzetting met het opnoemen van de successen in vier Dakars. “In ons debuutjaar in 2016 winnen we vier etappes. In 2017 winnen we er zelfs vijf en eindigen we tweede, op vijf minuten van winnaar Stéphane Peterhansel. Maar goed, ik kan niet navigeren hè. In 2018 winnen we één etappe en moeten we al snel opgeven. In 2019 hebben we met een beperkt budget en in samenwerking met een privéteam deelgenomen. We winnen vier etappes en eindigden op het podium. Maar juist, Elena kan niet navigeren. Hij is slecht en laat Loeb tijd verliezen”, aldus een cynische Elena.

“Bravo”

Na de opsomming van de cijfers gaat Elena fors in de aanval. “De wagen die jullie bouwden is een ajuin die niet gemaakt is om te winnen. “Er zit totaal geen structuur in jullie team. Ik heb samen met mijn ingenieur uren en uren gewerkt en gezegd wat jullie moesten doen. Jullie hebben niet geluisterd, noch naar mij, noch naar Nani Roma, noch naar Sébastien Loeb. Jullie hebben jullie eigen wil doorgedreven. Maar dat is normaal want jullie zijn het beste team ter wereld. Ik moet zeggen, de laatste keer dat jullie succesvol waren in het WK rally was in 2003, toen Petter Solberg wereldkampioen werd. Nadien was het aan Loeb-Elena. Ik heb dit jaar, net zoals iedereen, enkele navigatiefouten gemaakt. Dat klopt. Nu zijn jullie erin geslaagd om ons na 23 jaar uit elkaar te halen. Bravo.”

Helemaal op het einde van zijn videoboodschap richt hij zich tot Sébastien Loeb. “Sébastien, ik heb niets tegen jou. Ik sta nog altijd achter jou en we blijven vrienden voor het leven. Ik wens je heel veel succes met je toekomstige copiloot. Bonne route.”

