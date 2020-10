Rally van Ieper, eerste Belgische WK-manche ooit, gaat niet door

"Met pijn in het hart, maar een noodzakelijke beslissing. De gezondheidssituatie in ons land is te kritiek", klinkt het. Half augustus werd beslist dat Ieper de plaats van de rally van Japan op de WK-kalender zou innemen en zo de eerste WK-rally op Belgische bodem zou worden. Maar de fel stijgende coronacijfers gooien roet in het eten. Na herhaaldelijk overleg met de West-Vlaamse gouverneur, hulpdiensten en de organisatie Club Superstage, bevestigde de burgemeester van gaststad Ieper vrijdag dat de rally niet zal doorgaan.

Burgemeester Talpe: “Annuleren is enige juiste beslissing”

"De euforie rond het binnenhalen van de eerste WK in ons land en als gaststad te mogen ontvangen, is al een tijdje sterk geslonken. De voorbije weken was er continu nauw en constructief overleg met de organisatie. Het format van het event werd ook regelmatig bijgestuurd in een poging om het event in beperktere uitvoering alsnog coronaproof te kunnen laten doorgaan. Maar de belangrijkste parameter dat zijn boven alles de gezondheidscijfers. De realiteit is op vandaag bijzonder alarmerend. De druk op de zorgsector is enorm. De voorlopige einddatum van de verstrengde federale maatregelen ligt op 19 november maar het is overduidelijk dat de situatie nog lang niet onder controle is. Niet voor niets zit de veiligheidsraad vandaag terug samen. Annuleren is de enige juiste beslissing", zegt burgemeester Emmily Talpe.



Omdat de rally op het grondgebied van meerdere West-Vlaamse gemeenten passeert, is het de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé die de beslissing in een provinciaal besluit zal nemen. "In nauw overleg met de organisator, de bestuurlijke overheden en het kabinet van de minister van Binnenlandse zaken en op basis van de evolutie van de pandemie in onze streek werd beslist dat het onverantwoord is in de huidige omstandigheden de WK rally van Ieper te laten doorgaan", zegt Decaluwé. "Er zal een gouverneursbesluit worden opgemaakt welke in lijn ligt met de nieuwe evolutie in de maatregelen van vandaag 30 oktober en in lijn liggen met de aanpassingen aan het ministerieel besluit houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020, door de nationale veiligheidsraad vandaag.”

Teleurstelling

Organisator Club Superstage bleef lang geloven in het welslagen van de eerste Belgische manche van het WK rally. "Onze vrijwilligers hebben de voorbije weken keihard gewerkt om de rally coronaproof te organiseren. Maar tegen de huidige opstoot van het virus zijn we niet opgewassen. De Ypres Rally is al jaren toonaangevend inzake veiligheid in Europa, deze keer komt de gezondheid daar bij. We hebben dan ook alle begrip voor de huidige beslissing", vertelt Jan Huyghe.

Dat de rally dit jaar voor de allereerste keer een WRC-manche zou zijn, zorgt uiteraard wel voor extra teleurstelling bij alle partijen. "Hopelijk zijn onze inspanningen en investeringen niet tevergeefs geweest. We hebben aan de FIA en de WRC Promotor bewezen dat we snel kunnen schakelen en dat we de Renties Ypres Rally op WRC-niveau kunnen organiseren. Deze annulering was onvermijdelijk, maar we geven onze WRC-ambitie niet op", aldus Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage.

Ook Iepers burgemeester Emmily Talpe kijkt uit naar de volgende editie. "De ontgoocheling is groot, maar de band tussen onze stad en de organisatie van de rally is sterk. Al meer dan 50 jaar zorgt het rallyweekend voor een unieke sfeer in Ieper, dat veel inwoners kan bekoren en ook een pak toeschouwers naar de streek lokt. We blijven hoopvol dat de coronacrisis ons toelaat er volgend jaar opnieuw een top-event van te maken.”

Volledig scherm © Henk Deleu