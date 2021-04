Raad van State schorst aanbesteding werken circuit Spa-Francorchamps

Autosport Stoffel Vandoorne start helemaal achteraan en wordt dertiende in tweede manche Formule E

28 februari Stoffel Vandoorne (Mercedes) is in Diriyah in Saoedi-Arabië dertiende geworden in de tweede Grote Prijs Formule E, het kampioenschap voor elektrische wagens. Onze landgenoot kwam als achttiende over de streep, maar doordat de jury een boel tijdstraffen uitdeelde, schoof hij nog vijf plaatsen op. Vandoorne mikt dit jaar op de wereldtitel.