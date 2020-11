Portugees Oliveira wint slotmanche MotoGP in eigen land

MotoGPDe Portugees Miguel Oliveira (KTM) heeft zondag in Portimão de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP op zijn naam geschreven, de laatste manche van het WK snelheid. Oliveira bleef de Australiër Jack Miller (Ducati) voor.

De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) kroonde zich vorige week in Valencia voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen MotoGP. Hij moest in Portimão opgeven. De Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), die in de GP van Portugal als derde finishte, eindigt in de WK-stand als tweede. De 23-jarige Mir is de opvolger van Marc Marquez. De zesvoudige wereldkampioen brak begin dit seizoen zijn arm en kwam nadien niet meer in actie. Bij de constructeurs ging de wereldtitel naar Ducati.

Wegens de coronacrisis kon het seizoen in het WK snelheid niet als voorzien plaatsvinden. Uiteindelijk werden er vijftien manches gehouden, waarvan de GP van Portugal dit weekend de laatste was. Tijdens de WK-opener, begin maart in Qatar net voor de corona-onderbreking, gingen alleen de wedstrijden in de Moto2 en Moto3 door. De MotoGP-race viel toen in het water. De piloten van de koningsklasse werkten dit seizoen dus slechts veertien GP's af.

In de Moto2 en Moto3 viel de beslissing om de wereldtitel zondag in Portimão. De Italiaan Enea Bastianini kroonde zich tot wereldkampioen in de Moto2, door in de slotmanche als vijfde te eindigen. De overwinning was voor de Australiër Remy Gardner. In de Moto3 verzekerde de Spanjaard Albert Arenas zich in deze laatste WK-manche van de wereldtitel.

Volledig scherm Miguel Oliveira. © AP