Petitie om bocht op Nürburgring te vernoemen naar overleden TopGear-presentatrice

Motorcros­sle­gen­de Joël Robert op 77-jarige leeftijd overleden

14 januari Motorcrosslegende Joël Robert is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden. Op zijn palmares: tussen 1964 en 1972 zes wereldtitels in de categorie 250cc, vijftig GP-overwinningen, de nationale Trofee voor Sportverdienste in 1964 en de Motorcross der Naties in 1969, met Roger De Coster, Sylvain Geboers en Jef Teeuwissen als teamgenoten. Na zijn carrière werd hij ploegleider van het Belgisch team in de Motorcross der Naties.