Oud-rallykampioen van 91 (!) maakt comeback in Kenia

Drievoudig Europees rallykampioen Sobieslaw Zasada komt donderdag aan de start van de WRC Safari Rally in Kenia. ‘Ja en?’, horen we u zeggen. Wel, de Pool behaalde zijn titels respectievelijk 55, 54 en 50 jaar geleden. Met zijn 91 lentes is hij straks veruit de oudste deelnemer ooit aan een rallywedstrijd.

“Ach, ik zeg steeds, het leven begint op je negentigste”, zei hij lachend in een telefonisch interview met persagentschap AFP. “Ik wil zien hoe het er bij rallywedstrijden anno 2021 aan toe gaat. In al die jaren is er wel wat veranderd.”

De rallykampioen, die econoom van opleiding is en in eigen land bekendstaat als een uiterst succesvol zakenman, is van plan om de vier dagen durende rally uit te rijden. In de klassementsproeven zal hij het moeten opnemen tegen rijders die tot zeventig jaar jonger zijn.

Hij doet dit aan het stuur van een 250 PK sterke Ford Fiesta Rally3 met een Ecoboost-motor onder handen genomen door het Poolse M-Sport. Zijn even oude echtgenote Ewa, met wie hij in 1952 in het huwelijk trad, was decennialang zijn navigator. Ze hadden toen net samen hun eerste rally gewonnen. In totaal wonnen ze meer dan 50 rally’s.

In 1966, 1967 en 1971 behaalde hij de Europese rallytitels. Het Poolse communistische regime gedoogde dat hij bij westerse rallyteams onder contract stond en racete met bolides van Porsche, BMW en Mercedes, alle drie West-Duitse merken.

Voor de Safari Rally doet Zasada een beroep op de veel jongere Tomasz Boryslawski. Het is lang niet de eerste keer dat Zasada de Keniaanse rally rijdt. De laatste keer was in 1997. Hij reed toen met een Mitsubishi en was om te weerstaan aan de hitte gekleed in T-shirt en short. Iets wat met de strenge veiligheidsregels van nu haast ondenkbaar is.

Na de rallysport legde hij zich toe op zijn andere passie, het zeilen. Hij mocht in 2001 en 2005 twee internationaal vermaarde zeilwedstrijden op zijn naam schrijven.

En als het aan Zasada ligt, herhaalt hij zijn rallystunt in 2030 nog eens, ter ere van zijn honderdste verjaardag dan.

Volledig scherm De 250 PK sterke Ford Fiesta Rally3 . © AFP

Volledig scherm Sobieslaw Zasada en Tomasz Boryslawski hebben de afgelopen weken de Safari Rally in Kenia voorbereid in de plaats Kamien Slaski. © AFP

