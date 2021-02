Ott Tänak pakt de overwinning, Thierry Neuville eindigt als derde in Arctic Rally

RallyOtt Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) heeft de Arctic Rally gewonnen, de tweede van in totaal twaalf wedstrijden die meetellen voor het WK rally 2021. De Est domineerde de wedstrijd van start tot finish. Thierry Neuville eindigde net als in de Monte Carlo als derde.

Voor Tänak is het de 14de WK-zege in zijn carrière, zijn eerste van het seizoen. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) eindigde als tweede op 17.5. Voor de nog steeds maar 20-jarige Fin is het zijn beste resultaat ooit in een WK-rally. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) eindigden net als in de Monte Carlo als derde. In de WK-tussenstand neemt Kalle Rovanperë de leiding. Thierry Neuville is tweede op vier punten.

Andrea Adamo, teambaas van Hyundai Motorsport, had in aanloop van deze wedstrijd harde taal gesproken. Na het tegenvallend resultaat in de Monte Carlo eiste hij niets minder dan de overwinning. Tänak en Neuville zetten tijdens de shakedown vrijdagochtend meteen de toon door de eerste en tweede tijd te rijden. Vrijdagnamiddag trok Tänak die lijn door, won de dubbele doortocht van 31.05 km op Sarriojärvi om de dag af te sluiten als leider. Op zaterdag won de Est nog eens drie van de zes klassementsritten waardoor hij zondagochtend zijn banden kon sparen voor de powerstage waarin hij uiteindelijk niet voluit ging. Na zijn opgave in de Monte Carlo is dit resultaat een ferme opsteker voor Ott Tänak. In de WK-tussenstand is Tänak nu vijfde.

Van Kalle Rovanperä werd vooraf verwacht dat hij deze rally naar zijn hand zou kunnen zetten. Vorig jaar won hij deze wedstrijd, toen nog een nationale rally, als voorbereiding op de Rally van Zweden. De jonge Rovanperä was bij momenten nog iets te onstuimig en niet constant genoeg in zijn tijden om zijn eerste WK-rally te winnen. Dankzij de vierde plaats in de Monte Carlo, zijn tweede plaats in de Arctic Rally én winst in de powerstage wordt Rovanperä de jongste leider ooit in de WK-tussenstand. De Fin heeft nu 39 punten.

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe eindigden in hun tweede WK-rally samen opnieuw als derde. Ondanks hun nog jonge samenwerking is het opnieuw een sterk resultaat van het Belgische duo dat in de WK-tussenstand opschuift naar de tweede plaats op 4 punten van leider Rovanperä. Zaterdagochtend zat er letterlijk was ruis op de lijn in de Hyundai met startnummer 11, maar toen zaterdagnamiddag het communicatieprobleem grotendeels opgelost werd kon Neuville zonder zorgen pushen en schoof hij van de vierde plaats door naar de derde plaats. De kloof van 1.8 seconden op Kalle Rovanperä kreeg hij evenwel niet meer gedicht. “Ondanks enkele kleine problemen ben ik tevreden. Gezien onze startpositie van vrijdag is dit een goed resultaat”, zei Neuville aan de finish.

Volledig scherm Neuville. © AFP

Oliver Solberg (Hyundai i20 Coupé WRC), de negentienjarige zoon van voormalig wereldkampioen rally Petter Solberg, ontpopte zich tot revelatie van de wedstrijd. De negentienjarige Solberg mocht voor het eerst in zijn carrière plaatsnemen achter het stuur van een WRC. Hij deed dat met bravoure en eindigde uiteindelijk als zevende.

De grote pechvogel van de rally was wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). De Fransman moest als WK-leider vrijdag de baan bedekt met verse sneeuw schoonvegen. Ogier voerde een ongelijke strijd maar kon zaterdagnamiddag toch opschuiven naar de zesde plaats, tot hij in de laatste bocht van de laatste rit in een sneeuwmuur terechtkwam en moest opgeven. Ogier ging zondagochtend van start in de hoop om nog wat WK-punten te scoren in de powerstage. Het leverde de Fransman 3 punten op. In de WK-tussenstand zakt hij van de eerste naar de derde plaats op 7 punten van Rovanperä en op 3 punten van Thierry Neuville.

In WRC2 ging de zege naar Esapekka Lappi (VW Polo GTI R5). Adrien Fourmaux en Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) gingen na hun slipper van gisteren opnieuw van start met als doel punten te scoren in het powerstage. Helaas moest het duo in de eerste rit van de dag opnieuw opgeven.

Net voor de podiumceremonie was er nog een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van voormalig wereldkampioen rally Hannu Mikkola die vrijdag op 78-jarige leeftijd overleed. Mikkola werd wereldkampioen in 1983, won 18 WK-rally’s en eindigde 44 keer op het podium.

Na de Arctic Rally troept bovenaan het klassement alles samen. Het verschil tussen leider Rovanperä en de vijfde plaats van Tänak bedraagt slechts 12 punten. Bij de constructeurs blijft Toyota aan de leiding. Hyundai volgt als tweede op 11 punten.

De volgende WK-rally wordt van 22 tot 25 april in Kroatië georganiseerd.