“Ook ik kan nog zenuwen hebben, hoor”: Tom Boonen mikt op podiumplaats in openingsweekend Porsche Carrera Cup in Spa

GETEST: Yamaha MT-10. "Qua prijs/rijplezier scoort deze hooliganbi­ke torenhoog”

In de categorie van de hypernakedbikes is veel niet genoeg. Dat bewijst Yamaha met zijn tweede generatie MT-10, oftewel de topklasse straatmotor op basis van pure racetechnologie. Of deze hooliganbike met 167pk voor 212 rijklare kilo’s nog te temmen valt? Onze motorexpert Arno Jaspers zocht het in primeur uit in de buurt van Valencia: “Dit ding smeekt om de verkeersregeltjes te buigen, al is de concurrentie natuurlijk niet min.”

7 april