Ook dit jaar rijdt Stoffel Vandoorne 6 Uren van Spa-Francorchamps en 24 Uren van Le Mans

Vandoorne kent de competitie want in 2019 eindigde hij als lid van SMP Racing derde in de 6 Uren van Spa-Francorchamps en de 24 Uren van Le Mans, twee wedstrijden die hij ook in 2021 zal rijden. De manche in Spa staat op 1 mei geprogrammeerd, de 24 Uren op 12 en 13 juni.

"Aan de WEC deelnemen met JOTA is ongelofelijk want het is een gevestigd en gerespecteerd team in een extreem competitieve omgeving", zegt de West-Vlaming. "Ik hoop in deze context te kunnen groeien. Dat ik dit aan de zijde van Sean en Tom kan doen is ook fantastisch, want het zijn twee goede vrienden van mij in de autosport."