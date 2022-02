Onze watcher ziet hoe de macht van Toto Wolff stilaan ongezond wordt voor de F1: “Kan leiden tot vieze situaties”

Tom Boonen vertelt alles wat je moet weten over clash Verstappen-Hamilton: “Wie als eerste over de streep komt, is de winnaar. En stiekem mag dat Max zijn”

Lewis Hamilton of Max Verstappen? Het is de vraag van één miljoen. Een van hen kroont zich zondag in de allesbeslissende race in Abu Dhabi tot wereldkampioen Formule 1. Voor wie nu pas binnenvalt in de wereld van ronkende motoren: het antwoord op al uw vragen in het ABC van de koninginnenklasse in de autosport. Tom Boonen, zelf autocoureur, legt het voor u uit in ‘Formule 1 voor dummies’ in de video hierboven.

