Onze F1-watcher ziet hoe Max Verstappen in Amerika op ‘Mercedes-terrein’ een nieuwe stap naar de wereldtitel zet

Formule 1Austin is traditiegetrouw een Mercedes-circuit, maar het was de Red Bull van Max Verstappen die het haalde. Weliswaar zeer nipt, want Max reed over de meet met de neus van de Mercedes onder zijn versnellingsbak. De Belgische Nederlander zit meteen weer op koers naar de wereldtitel.