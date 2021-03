Onze F1-watcher overschouwt de troepen voor 2021

Formule E Stoffel Vandoorne mag kwalifica­ties Formula E in Saoedi-Ara­bië niet rijden na crash Mortara

27 februari De piloten van Mercedes, onder wie Stoffel Vandoorne, en Venturi Racing zijn uitgesloten van de kwalificaties voor de tweede manche van het Formule E-kampioenschap in Diriyah in Saoedi-Arabië. Dat is een gevolg van het onderzoek van de Internationale Automobielfederatie (FIA) naar de crash van Venturi-rijder Edoardo Mortara in de derde vrije training.