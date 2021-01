Neuville eindigt derde in Rally van Monte Carlo, Ogier pakt recordzege

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft voor de achtste keer in zijn carrière de Monte Carlo gewonnen, de openingswedstrijd van het WRC 2021. Voor de Fransman is het zijn 50e WK-zege ooit. Teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) eindigt als tweede op 32.6 sec. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), die in aanloop van deze wedstrijd veranderde van copiloot, eindigt als derde op 1:13.5.

De kortste Monte Carlo ooit werd één van de meest boeiende en interessante edities van de afgelopen jaren. Mede dankzij de wisselende weersomstandigheden werd het een klassieke Monte Carlo met sneeuw en ijzel wat de bandenkeuze niet vergemakkelijkte. Bovendien verving Pirelli Michelin als officiële bandenleverancier in het WK-rally. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) won de twee klassementsritten op donderdag en nam meteen de leiding. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) was de enige van de toprijders die op donderdag moest opgeven. De Fin haalde zelfs het einde van de eerste klassementsrit niet en crashte op enkele honderden meters van de finish.

Vanwege de strenge maatregelen en de avondklok die in Frankrijk om 18.00 u ingaat werd de eerste rit op vrijdag al om 06.10 u gereden. Ogier haalde fors uit en won op vrijdag vier van de vijf klassementsritten. En toch sloot Elfyn Evans, winnaar van één rit op vrijdag, de dag af als leider. Door een lekke band in de voorlaatste rit van de dag zakte Ogier naar de tweede plaats op 7.4 sec van Evans. Na een dramatische bandenkeuze vrijdagochtend verloor Tänak de leiding en zakte naar de derde plaats. Neuville deelde in de malaise van Tänak en sloot de dag af als vijfde. Teammanager Andrea Adamo nam de verantwoordelijkheid voor die slechte bandenkeuze op zich.

Volledig scherm 11 Thierry NEUVILLE (BEL), Martijn Wydaeghe (BEL), HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM, HYUNDAI I20 Coupé WRC, WRC ,action during the 2021 WRC World Rally Car Championship, Monte Carlo rally on January 20 to 24, 2021 at Monaco - AUTOMOBILE : WRC MONTE CARLO RALLYE 2021 - 22/01/2021 © PanoramiC ! only BELGIUM ! © Photo News

Zaterdagochtend haalde Ogier meteen fors uit, reed de snelste tijd en heroverde de leiding ten nadele van Elfyn Evans. Neuville begon de dag dramatisch nadat zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe niet in het goede ritme raakte, om vervolgens in de tweede rit revanche te nemen en die rit te winnen. Voor Neuville - Wydaeghe was het hun eerste snelste tijd samen in het WK-rally. Toyota nam op het einde van de dag met Ogier, Evans en Rovanperä het volledige podium voor zijn rekening. Neuville was door enkele sterke tijden wel genaderd tot 7 sec van de derde plaats. Geen Ott Tänak meer in de stand. De Est vertrok zaterdagochtend met één reservewiel in de koffer, reed vervolgens twee keer lek en werd door de stewards uit wedstrijd genomen omdat hij in overtreding was met het reglement dat stelt dat wanneer een wagen op de openbare weg rijdt die voorzien moet zijn van vier roterende wielen en banden. De opgave van Tänak was definitief omdat er op zaterdag, vanwege de verplaatsing naar Monaco, geen Rally 2 is.

De omstandigheden op zondag waren zeer verraderlijk met sneeuw en ijs. Ogier won de openingsrit van de dag en was daarbij 0.7 sec sneller dan Neuville die de aanval op de derde plaats had ingezet. Kalle Rovanperä stond onder druk, maakte een fout en reed lek waardoor Neuville één plaats opschoof. Meteen waren de posities gebetonneerd. Gezien de late wissel van copiloot en het feit dat Wydaeghe zijn eerste meters in de Hyundai WRC reed tijdens de eerste rit op donderdag is dit een sterk resultaat dat bekroond wordt met een podium. “We wisten dat het een hele uitdaging zou worden. Martijn heeft het goed gedaan. We hadden nog beter kunnen doen maar we missen nog wat vertrouwen. Een derde plaats is een goed resultaat voor het team”, zei Neuville aan de finish.

Volledig scherm © Photo News

In de afsluitende powerstage, waar vanaf dit jaar de constructeurs ook punten kunnen scoren, was Ogier de snelste voor Rovanperä. Neuville reed de vierde tijd.

Sébastien Ogier wint voor de achtste keer de Monte Carlo, een absoluut record. Hij slaagde erin om met vijf verschillende wagens de Monte Carlo te winnen. In 2009 deed hij dat met een Peugeot 207 S2000. Van 2014 tot 2016 won Ogier met een VW Polo WRC. In 2017 won hij een Ford Fiesta WRC om in 2019 met een Citroën C3 WRC te winnen. En dit jaar doet hij het met een Toyota Yaris WRC. Voor de Fransman is het zijn 50e zege. Enkel zijn landgenoot Sébastien Loeb doet met 79 WK-zeges beter. Voor nieuwbakken Toyota-teammanager Jari-Matti Latvala is zijn eerste zege.

In de tussenstand van het WK wordt Ogier de eerste leider. Hij heeft 9 punten voorsprong op Elfyn Evans die Monaco verlaat met 21 punten. Thierry Neuville volgt als derde met 17 punten. Bij de constructeurs neemt Toyota de leiding. Het Japanse merk verzamelde in de Monte Carlo 52 punten, dat zijn er 22 meer dan Hyundai, de wereldkampioen van de voorbije twee jaar.

De volgende WK-rally is de Arctic Rally die eind februari in Lapland wordt gereden.