Net voor deze op één na dodelijkste editie ooit hanteerde ‘Isle of Man TT’ nieuw systeem voor veiligheid: “We begrijpen dat dit onbegrijpelijk is”

MotorsportDe Isle of Man TT 2022 zindert na. Een honderdtal nieuwe veiligheidsmaatregelen (de belangrijkste hebben we in een kader onderaan toegevoegd) werd er ingevoerd om niet langer hoeven te spreken van een dodentol, of het gemiddelde van 2,5 op z’n minst toch in te perken. Maar met vijf slachtoffers werd deze editie net de op één na dodelijkste ooit. Alleen in 1970 viel er nog één dode meer. “Totaal onaanvaardbaar”, vindt motospecialist Liam Beckett. “Er mag dan wel een nieuw systeem voor de veiligheid actief zijn, veilig zal het nooit worden op Man. En net daaruit halen de deelnemers hun ultieme kick.”

Steeds meer motoliefhebbers hebben een haat-liefdeverhouding met de vermaarde maar erg controversiële TT (Tourist Trophy)-races op het Britse eiland Man, dat in de zee tussen Engeland en Noord-Ierland ligt. De voorbije twee weken kunnen er alweer vijf gedenktekens bij langs de openbare wegen. Welshman Mark Purslow, zowaar tijdens de kwalificaties, de Franse zijspanrijder Cesar Chanal, de Noord-Ier Davy Morgan in de Supersport-race en als klap op de vuurpijl vorige vrijdag een 56-jarige vader en zijn 21-jarige zoon, Roger en Bradley Stockton, opnieuw in de zijspan.

Quote Misschien wordt het toch wel eens tijd om met de zijspanra­ces in de TT te stoppen. Op dit parcours zijn ze te weinig stabiel. Liam Beckett

Dat brengt het totale aantal op 265 doden sinds de start in 1907, waarvan 154 tijdens het TT-event in juni. 109 rijders lieten het leven tijdens de Manx Grand Prix (MGP) en zijn voorloper, de Manx Amateur Road Races, die op hetzelfde parcours in augustus plaatsvinden. En dan nog eens twee tijdens de nu ter ziele gegane Classic TT, die tussen 2013 en 2019 samenviel met de MGP.

Zo luidt de kritiek op de wedstrijd steeds harder. “Ik weet dat de organisatie achter de schermen hard werkt aan de veiligheid en ze stellen te leren uit elk dodelijk ongeluk, maar de statistieken zijn stilaan echt onaanvaardbaar”, zegt Beckett, die in het verleden zelf goeie vrienden als Robert en William Dunlop verloor op de moto, bij ‘BBC Breakfast’. “De risico’s kunnen nooit echt uitgevlakt worden. Maar laat dat nu net het gegeven zijn waar de deelnemers hun kick vandaan halen.”

Een stelling die beaamd wordt door Steve Plater, tweevoudig TT-winnaar en nu commentator. “De racers kennen de risico’s, maar de passie neemt toch steeds bovenhand. Zonder enige twijfel maakt dit van de wedstrijd de zwaarste die er bestaat ter wereld. Maar zowel voor de deelnemers als de toeschouwers maakt net dit deel uit van de attractie.”

Quote Het gaat er niet om dat iedereen het juiste, goed zichtbare vest draagt. Het gaat erom rollen en verantwoor­de­lijk­he­den duidelijk af te bakenen. Nige Crennell, TT Production Manager

Ook Phillip McCallen, die elf TT-zeges op zijn naam heeft, verdedigt de organisatie. “We weten dat er een kans bestaat dat je de race niet uitrijdt. We aanvaarden dat ook. Onze families aanvaarden dat. De liefde voor deze sport is gewoon te groot om af te haken. Hiervoor leven wij.”

Geboorte van de ‘wheelie’

Opvallend is dat drie van de vijf doden te betreuren vielen in de zijspanwedstrijden, op de zogenaamde Ago’s Leap. De Ago’s Sprong, vernoemd naar Giacomo Agostini, de Italiaanse wereldkampioen die hier ooit zo snel ging dat zijn voorwiel een beetje omhoog kwam. De ‘wheelie’ was meteen geboren. Nergens liggen show en dood zo dicht bij elkaar als op dit stukje weg van de Quarterbridge Road, net ten noorden van de hoofdstad Douglas.

“Misschien wordt het toch wel eens tijd om met die races op drie wielen in de TT te stoppen", vindt Beckett. “Op dat parcours zijn ze te weinig stabiel.” Daar is Plater het dan weer niet mee eens en hij verwijst naar het nieuwe systeem rond veiligheidsbeheer, dat het acroniem SMS meekreeg. Dat systeem moet niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ook de duurzaamheid van het event in de toekomst garanderen. De officials verzekeren de fans dat SMS niet altijd merkbaar zal zijn, voor raceteams en rijders moest de invoering een belangrijke verandering betekenen.

“Om de TT op de lange termijn in stand te houden, moeten we de risico’s van het evenement effectief kunnen beheren en onszelf beschermen tegen reputatieschade”, zegt Nige Crennell, TT Production Manager. “Het gaat er niet om dat iedereen het juiste, goed zichtbare vest draagt. Het gaat erom rollen en verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen. Wij willen er zeker van zijn dat alle betrokkenen hun werk zo goed mogelijk doen en daarvoor de nodige instrumenten en opleiding hebben.’

Quote Natuurlijk gaan mijn gedachten uit naar zij die deze week niet kunnen gaan werken. Maar hoe je het ook bekijkt, we weten allemaal wat we hier doen. En we begrijpen dat dit voor velen onbegrijpe­lijk is. Peter Hickman, goed voor vier TT-zeges in één week

Ook Gareth Davies is als een van de hoofdartsen van de TT betrokken bij SMS. “Er mocht dan enige rouw zijn om sommige verouderde en voorlopige elementen van de TT, maar je kunt geen professionele uitmuntendheid leveren zonder veranderingen door te voeren – dat is ons vak. Er zullen nieuwe generaties TT-fans komen, die we zullen omarmen en ten volle steunen. Ik zal met trots deze nieuwe versie van de TT overdragen aan de volgende bewaarders, want dat zijn we allemaal.”

Dunlop en Hickman triomferen

De grote overwinnaar van deze editie was Michael Dunlop, die dankzij twee topnoteringen nu aan 21 TT-zeges zit. Dat zijn er nog vijf minder dan het record van zijn nonkel Joey. Peter Hickman werkte zich in de geschiedenisboeken door met vier zeges in één week aan de haal te gaan.

De Engelsman Hickman, die ook het record van snelste ronde ooit op zijn naam heeft, had het volgende te zeggen: “Natuurlijk gaan mijn gedachten uit naar zij die deze week niet kunnen gaan werken. Het is een zware sport en dit was een erg zware tweeweekse, met bijzonder grote ups en downs. Dat weten we allemaal. Maar we weten ook allemaal dat we vanwege die juiste en foute redenen van deze wedstrijd houden. Hoe je het ook bekijkt, we weten wat we hier doen. En we begrijpen dat dit voor velen onbegrijpelijk is.”

Een greep uit de vele veiligheidsmaatregelen die voor deze editie in voege traden: Toezicht op het circuit • Installatie van een elektronisch rodevlagsysteem, in samenwerking met F1- en MotoGP-leveranciers

• Aangepast gps-volgsysteem (getest tijdens TT 2022, verplicht voor TT 2023)

• Installatie van een CCTV-systeem om de raceofficials een beter overzicht van het TT-circuit te geven. Bewaking op de berg • Opnieuw ontworpen marshalopleiding, ontwikkeld in samenwerking met belangrijk personeel

• Grootste trainingsprogramma voor marshals ooit werd uitgerold in aanloop naar de TT van 2022. Uitrusting voor marshals en paramedici • Investeringen in Air-Med-benodigdheden, uitrusting van helikopters met de modernste apparatuur

• Investering in medische zorg met de aankoop van een snel reactievoertuig

• Investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen voor stewards, waaronder essentiële brandbeveiligingsapparatuur

PBM’s voor coureurs (persoonlijke beschermingsmiddelen) • Strengere PBM-normen voor leder, laarzen, handschoenen en beschermende vesten

• Invoering van de FIM-helmhomologatienorm voor TT-races Racereglement • Vermindering van het aantal starters per race (50 in de 1.000cc-klassen, 60 in de andere klassen)

• Meer exclusief veld om hogere normen en professionaliteit te bevorderen

• Overgang naar enkele start (geen paren meer) voor kwalificatie

• Langere middagsessie aan het begin van de kwalificatie om de druk op de teams te verminderen

• De laatste kwalificatie wordt naar de namiddag verschoven, zodat er meer tijd is voor voorbereiding en herstel

• Warm-up van één ronde op de racedag om rijders een gevoel te geven voor de baanomstandigheden. Ondersteuning ter plaatse • Aankoop van een nieuw, ultramodern medisch centrum ter plaatse

• Nieuwe drugs- en alcoholprotocollen (nultolerantie) en testprogramma Paddock infrastructuur • Verdubbeling van de omvang van het Parc Ferme

• Digitale informatieschermen

• Nieuwe tijdsopname apparatuur

• Nieuw ontworpen winnaarstribune



