Nederlander Herlings verovert tweede wereldtitel MXGP

Livios Nog geen budget voor een warmtepomp? Zo zorg je ervoor dat je er later een kan installe­ren

Hoewel een warmtepomp in nieuwbouwwoningen pas verplicht is vanaf 2026, is het nu ook al een interessante investering voor wie aan het (ver-)bouwen is. Een warmtepomp verlaagt je energieverbruik en CO2-uitstoot. Een minpunt is wel je er al snel enkele duizenden euro’s voor neertelt. Heb je geen budget om een warmtepomp te installeren? Dan kan je alvast de nodige voorzieningen treffen om later over te schakelen. Bouwsite Livios zocht uit hoe je alle opties open houdt.

8 november