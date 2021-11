Nederlander Herlings pakt tweede wereldtitel MXGP, zege in MX2 is voor vicewereldkampioen Jago Geerts

Formule 1 Kwalijke trend: miljonairs­zoon­tjes in Formule 1 dankzij papa

Je zal hem niet zo vaak in beeld zien, zondag. Het is nochtans zijn thuisrace. Maar Nikita Mazepin moet het doen met een Haas -hoe fout kan je een naam kiezen. Traagste auto op de grid. En of hij beter zou kunnen in een Mercedes? Hoogst onwaarschijnlijk. De jonge Rus dankt zijn plaats in Formule 1 immers aan papa. Die gruwelijk rijk is. En hij is niet de enige in de koninginnenklasse. Kwalijke trend.

26 september