Motorcrosser Clément Desalle zet eind dit seizoen punt achter carrière

Daytona 500 Spectacu­lai­re beelden: zware crash overscha­duwt slot van Daytona 500

18 februari Racepiloot Ryan Newman is ernstig gewond geraakt bij een zware crash in het slot van de Daytona 500. De Amerikaan, die op weg was naar de zege, is niet in levensgevaar. Spectaculaire beelden.