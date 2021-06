MotoGP opgeschrikt door spectaculaire crash zesvoudig wereldkampioen Marquez

Marc Marquez maakte opnieuw een zware valpartij. Begin vorige maand crashte hij in de vrije oefenritten in Spanje, vandaag smakte hij tegen de grond tijdens de tweede vrije training in het Nederlandse Assen. De Spanjaard was duidelijk helemaal van de kaart. Of hij morgen kan deelnemen aan de kwalificaties, is nog niet geweten. Zondagnamiddag staat de race op het programma.