Mick Schumacher dicht bij F2-titel na inhaalrace in Bahrein

Formule 1 Hamilton richt zich na zevende wereldti­tel tot alle kinderen: "Durf te dromen"

15 november Op gepaste wijze greep Lewis Hamilton zijn historische zevende wereldtitel. Met een masterclass in het natte Turkije, waar hij eens absoluut niet de snelste auto had. “Materiaal is belangrijk in deze sport, maar het gaat er ook om wat je er vervolgens mee doet.”