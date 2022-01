Met Amaury Cordeel zit voor het eerst in zeven jaar weer een Belg in de wachtkamer van de Formule 1

AutosportVoor het eerst sinds 2015 en de titel van Stoffel Vandoorne is ons land weer vertegenwoordigd in de de wachtkamer van de F1. De naam van Amaury Cordeel komt misschien als een verrassing, maar de 19-jarige Waaslander heeft al een stevig parcours in de autosport afgelegd en beschikt ook, niet onbelangrijk in de autosport, over een stevige financiële achtergrond. Cordeel werkte eind 2021 goede testen af in Abu Dhabi en overtuigde zo het succesvolle Nederlandse team Van Amersfoort Racing.

De F2 is de wachtkamer van de F1, met een indrukwekkend erelijst. Zowat alle huidige F1-rijders, op Max Verstappen na, passeerden er de revue. Charles Leclerc, Lando Norris, Mick Schumacher of Georges Russell: ze eindigden de laatste jaren allemaal vooraan in het kampioenschap. Voor de laatste Belg moeten we terug naar 2015, de F2 heette toen nog GP2. Stoffel Vandoorne won toen overtuigend de titel en niet lang daarna zagen we de West-Vlaming in de F1.

Amaury Cordeel zet dus ook de stap richting de F2 en dat na een parcours met hoogte en laagtes. Als jonge rijder maakte Cordeel in 2017 zijn debuut en in 2018 pakte hij zijn eerste titel, met de Spaanse F4. Vorig jaar zette hij de stap naar de FIA F3, maar een minder geslaagde teamkeuze zorgde voor een moeilijk seizoen. Echter op het einde van 2021 werkte Cordeel in Abu Dhabi prima testen in de F2 af en plots kwam alles in een stroomversnelling.

Niet makkelijk

Als rookie in de F2 van start te gaan, is geen makkelijke uitdaging en daar is Cordeel zich van bewust: “Ik ben erg blij dat ik de stap naar de F2 kan maken”, aldus Cordeel. “Ik heb de auto leren kennen tijdens de testen na het seizoen in Abu Dhabi en het is een indrukwekkende auto. Het grotere vermogen in vergelijking met de F3 is natuurlijk duidelijk, maar ik voelde me op mijn gemak achter het stuur. Ik ben me er terdege van bewust dat we een uitdagend seizoen tegemoet gaan en dat ik een steile leercurve zal moeten afleggen. Maar werken met een topteam als Van Amersfoort Racing, geeft me veel vertrouwen. Ik zal mijn lessen uit de F3 zo goed mogelijk gebruiken en samen met de steun van het team zal ik daarop verder bouwen. Ik heb het tussenseizoen gebruikt om in optimale vorm te komen, zowel fysiek als mentaal, om nog maar te zwijgen over de eindeloze uren die ik in de simulator heb doorgebracht. Ik voel me er klaar voor!”

Het Nederlandse Van Amersfoort Racing is bovendien een naam als een klok, want het team werkte in het verleden samen met Max Verstappen in de F3 en had ook Mick Schumacher in huis. Ook talloze Belgen, waaronder Bas Leinders en Laurens Vanthoor wonnen met het team titels in de F3.

Het F2-kampioenschap telt veertien manches, waaronder ook Spa-Francorchamps, het thuiscircuit van Amaury Cordeel en steeds wordt er in het voorprogramma van de F1 geracet.

Volledig scherm Amaury Cordeel (l.) met onze landgenoot Tom Claesen (r), verantwoordelijk voor het sportieve programma bij Van Amersfoort Racing, bij de ondertekening van het contract. © RV