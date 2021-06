Machtige Verstappen heerst in GP van Stiermarken en deelt nieuwe tik uit aan Hamilton

Formule 1Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk de Grote Prijs Formule 1 van Stiermarken gewonnen, dat is de achtste WK-manche van het seizoen. De Nederlander startte vanop poleposition en gaf zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) geen enkele kans. Hij eindigde de race met bijna 40 seconden voorsprong.

De in België geboren Verstappen schoot sterk uit de startblokken en vergrootte stelselmatig zijn voorsprong op Lewis Hamilton. De zevenvoudige wereldkampioen, die in het begin wat bezorgd klonk over zijn banden, klampte aan maar kon de kloof niet dichten.

Ook de eerste pitstop, in de 29e ronde, bracht geen zoden aan de dijk voor Hamilton, want die van Verstappen was net iets sneller. Halverwege de race zette Hamilton de snelste rondetijd neer maar intussen was de voorsprong van Verstappen al opgelopen tot een dikke vier seconden. Een tiental rondes later bedroeg het verschil al meer dan 5,5 seconden.

Hamilton moest steeds meer de rol lossen en eindigde uiteindelijk op bijna 40 seconden. De titelhouder en zijn team Mercedes kunnen nu al vier manches niet meer winnen.

Verstappen verstevigt zijn voorsprong in de WK-tussenstand tot 18 punten met zijn tweede overwinning in acht dagen, nadat hij Hamilton al versloeg in de GP van Frankrijk op 20 juni. Hamilton blijft tweede met 138 punten, gevolgd door Sergio Perez (Mex/Red Bull) met 96 punten. De Nederlander kan er drie overwinnigen op rij van maken als hij op 4 juli ook de GP van Oostenrijk kan winnen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

