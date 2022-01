Loeb wint na lekke band Ogier in Monaco, Neuville sleept zesde plaats uit de brand

Sébastien Ogier en Sébastien Loeb, die de voorbije achttien jaar samen zeventien wereldtitels wonnen, drukten vanaf de eerste meters hun stempel op deze wedstrijd en toonden dat ze, ondanks de start van een nieuw tijdperk waar de hybride wagens hun intrede doen, nog steeds competitief zijn.

De Monte Carlo ging donderdagavond met twee avondritten van start. Ogier nam meteen de leiding. Sébastien Loeb was de enige die in zijn buurt kon blijven. Beide rijders, die een beperkt aantal wedstrijden rijden, waren een klasse te sterk voor hun concurrenten. Vrijdagmiddag nam Loeb de leiding over van Ogier die op zijn beurt zaterdag opnieuw aan de leiding kwam en, met nog twee ritten te rijden, een voorsprong van 24.6 sec had. Maar dan reed de Fransman lek en verloor hij de leiding aan Sébastien Loeb.

Volledig scherm © Photo News

De powerstage zou beslissen over winst en verlies. Ogier was vastberaden om nog een keer alles te geven, maar deed zichzelf de das om toen hij iets te snel van start ging en daarvoor tien seconden straftijd kreeg. Op pure snelheid was hij 9 sec sneller dan zijn rivaal en zou hij 0.5 sec tekort zijn gekomen voor de winst. Met de tien seconden straftijd erbij werd het verschil 10.5 sec. Ogier was er kapot van. Loeb wist met zijn vreugde geen blijf. Na de tweede plaats in de Dakar van vorige week wint Loeb met een nieuwe wagen en een nieuwe copiloot voor de achtste keer in zijn carrière de Monte Carlo, een evenaring van het record van Sébastien Ogier.

Voor Sébastien Loeb is het zijn eerste zege sinds hij in 2018 met een Citroën C3 WRC de rally van Spanje won. Bij de intrede van het hybridetijdperk schenkt hij M-Sport meteen de zege. De laatste keer dat M-Sport en Ford de Monte Carlo wonnen dateert van 2017. Toen won Ogier deze rally. Vier jaar later bezorgt Sébastien Loeb het team dus een nieuwe zege in deze mythische rally. De laatste overwinning van M-Sport dateert van 7 oktober 2018. Die zondag won Ogier de Rally van Groot-Brittannië. De volgende wedstrijd van het WK wordt eind februari in Zweden gereden.

Volledig scherm Sébastien Loeb. © Photo News

Volledig scherm © Photo News