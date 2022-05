LIVESTREAM. Wat doet Tom Boonen in Porsche Carrera Cup Benelux?

Autosport Met Amaury Cordeel zit voor het eerst in zeven jaar weer een Belg in de wachtkamer van de Formule 1

Voor het eerst sinds 2015 en de titel van Stoffel Vandoorne is ons land weer vertegenwoordigd in de de wachtkamer van de F1. De naam van Amaury Cordeel komt misschien als een verrassing, maar de 19-jarige Waaslander heeft al een stevig parcours in de autosport afgelegd en beschikt ook, niet onbelangrijk in de autosport, over een stevige financiële achtergrond. Cordeel werkte eind 2021 goede testen af in Abu Dhabi en overtuigde zo het succesvolle Nederlandse team Van Amersfoort Racing.

21 januari