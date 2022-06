LIVESTREAM. Tweede manche van Porsche Carrera Cup in Zolder, met Tom Boonen en Koen Wauters, hier straks rechtstreeks te bekijken

De Porsche Carrera Cup is een racekampioenschap met 12 wedstrijden verdeeld over 6 weekends: in elke manche worden punten verdiend. De eindwinnaar is kampioen van de Benelux. In de omliggende landen bestaan gelijkaardige kampioenschappen. De wedstrijden worden op 6 iconische parcours georganiseerd: vorige maand in Spa, dit weekend in Zolder, Zandvoort (24-26/6), Assen (5-7/8), Barcelona (26-28/8) en Hockenheim (7-9/10). Kwalificaties vinden plaats op vrijdag, wedstrijden op zaterdag en zondag.