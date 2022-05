LIVESTREAM. Nieuw duel tussen Koen Wauters en Tom Boonen in Porsche Carrera Cup Benelux?

Tweakers Verrassin­gen op je afrekening vermijden? Dit gadget toont hoeveel energie je precies verbruikt

Met de stijgende prijzen kijken we steeds meer naar ons dagelijkse energieverbruik. Vaak kan dat via een app van je provider, maar met een speciaal apparaatje kun je het verstoken van stroom en gas ook tot in de kleinste details met een eigen app opvolgen. Technologiesite Tweakers zoomt er dieper op in.

2 mei